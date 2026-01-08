Fallece jornalero embestido por camioneta

TAMASOPO.- Un jornalero perdió la vida tras ser arrollado por una camioneta cuando circulaba a bordo de una bicicleta sobre la carretera Agua Buena–Tambaca, en el municipio de Tamasopo.

El accidente ocurrió la tarde de este martes, a unos metros del área poblada de la delegación de Agua Buena.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la víctima se desempeñaba como cortador de caña y se desplazaba en una bicicleta cuando fue embestido por una camioneta.

Más tarde, el occiso fue identificado como Simón Muñoz Sánchez, quien tenía su domicilio en el barrio El Nacimiento, perteneciente a la delegación de Agua Buena.

La unidad involucrada en el percance fue una camioneta Toyota Hilux color blanco, modelo reciente. El conductor permaneció en el lugar de los hechos para enfrentar la situación y colaborar con las autoridades.

Elementos de la Policía de Investigación acudieron al sitio y, con apoyo de la Policía Municipal, procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Legal para las diligencias correspondientes.