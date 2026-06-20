Fuertes daños, deja un choque entre dos autos

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Daños materiales considerables, es el saldo de un choque por alcance entre dos vehículos que circulaban por la avenida Fray Diego de la Magdalena, en la colonia Industrial Aviación, donde ambos conductores resultaron sólo con golpes leves.

El hecho ocurrió después de las once de la mañana de este viernes, en que un automóvil Renault de color blanco, circulaba sobre carriles centrales de la mencionada avenida en dirección del Saucito hacia las vías.

Sin embargo, en el tramo de entre las calles 9-B y calle 11, de la colonia referida, el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Seat de color rojo, cuyo conductor disminuía su velocidad para realizar maniobra de vuelta en "U" en el retorno que ahí se ubica.

A causa del impacto los dos vehículos quedaron con fuertes daños materiales pero por suerte los ocupantes no presentaron lesiones de consideración y elementos de la Policía Vial Municipal llegaron a tomar conocimiento del hecho, esperando que los conductores llegaran a un acuerdo a través de sus aseguradoras.

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