logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fuga de gas causa alarma en jardín de niños

Los maestros pidieron la intervención de los cuerpos de emergencia en zona centro

Por Redacción

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Fuga de gas causa alarma en jardín de niños

Una fuga de gas LP en un edificio de departamento en el Centro Histórico, causó alarma entre los vecinos, en especial entre maestros de un kinder, quienes pidieron ayuda para que se atendiera el problema y que se evitara alguna tragedia.

Fue al mediodía de este lunes cuando la dirección del jardín de niños y guardería ubicado en el Eje Vial, entre las calles Alonso y Pípila, reportaron a los cuerpos de emergencia un penetrante olor a gas LP y solicitaron se tomara cartas en el asunto.

Fueron socorristas de Protección Civil Municipal quienes atendieron el llamado y, luego de indagar, se percataron que el problema era originado por un tanque de gas en un edificio de departamentos de la calle Eulalio Degollado número 130, que se encuentra atrás del jardín de niños.

De inmediato, el personal se dirigió al inmueble y procedieron a controlar la fuga y aseguraron el cilindro para evitar cualquier riesgo a futuro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, como vaciaron el contenido en el piso procedieron a limpiar cualquier residuo de gas, alejando así la posibilidad de una desgracia mayor para que tanto los vecinos como los usuarios del jardín de niños denominado “Estefanía Castañeda” se sintieran seguros.

Una vez controlada la situación, el personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal se retiraron del lugar no sin antes exhortar a la ciudadanía a revisar las instalaciones de gas y reportar cualquier anomalía a los números de emergencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo
Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo

Incautan 5 cámaras en V. de San Lorenzo

SLP

Redacción

Estiman que las usaban delincuentes para vigilar operativos policiales

Con “mota”, sorprenden a malvivientes
Con “mota”, sorprenden a malvivientes

Con “mota”, sorprenden a malvivientes

SLP

Redacción

Automóvil se trepa en contención del bulevar
Automóvil se trepa en contención del bulevar

Automóvil se trepa en contención del bulevar

SLP

Redacción

El conductor se descontroló, por suerte no hubo personas lesionadas

Arrestan a vándalos con dosis de cristal
Arrestan a vándalos con dosis de cristal

Arrestan a vándalos con dosis de cristal

SLP

Redacción