Fuga de gas causa alarma en jardín de niños

Una fuga de gas LP en un edificio de departamento en el Centro Histórico, causó alarma entre los vecinos, en especial entre maestros de un kinder, quienes pidieron ayuda para que se atendiera el problema y que se evitara alguna tragedia.

Fue al mediodía de este lunes cuando la dirección del jardín de niños y guardería ubicado en el Eje Vial, entre las calles Alonso y Pípila, reportaron a los cuerpos de emergencia un penetrante olor a gas LP y solicitaron se tomara cartas en el asunto.

Fueron socorristas de Protección Civil Municipal quienes atendieron el llamado y, luego de indagar, se percataron que el problema era originado por un tanque de gas en un edificio de departamentos de la calle Eulalio Degollado número 130, que se encuentra atrás del jardín de niños.

De inmediato, el personal se dirigió al inmueble y procedieron a controlar la fuga y aseguraron el cilindro para evitar cualquier riesgo a futuro.

Asimismo, como vaciaron el contenido en el piso procedieron a limpiar cualquier residuo de gas, alejando así la posibilidad de una desgracia mayor para que tanto los vecinos como los usuarios del jardín de niños denominado “Estefanía Castañeda” se sintieran seguros.

Una vez controlada la situación, el personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal se retiraron del lugar no sin antes exhortar a la ciudadanía a revisar las instalaciones de gas y reportar cualquier anomalía a los números de emergencia.