Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos

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La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 41 personas por su probable participación en distintos delitos, como resultado de operativos realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), durante las acciones también fueron recuperados 11 vehículos con reporte de robo vigente.

La corporación aseguró además otras siete unidades presuntamente relacionadas con actividades ilícitas. Todos los vehículos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el desarrollo de las investigaciones.

En los operativos fueron decomisados 1.52 kilogramos de marihuana y 86 dosis de la droga sintética conocida como "cristal".

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Los agentes también localizaron 90 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, utilizados para dañar los neumáticos de vehículos.

La dependencia estatal no precisó los municipios donde se efectuaron las detenciones, los delitos atribuidos a cada persona ni el periodo exacto en el que se desarrollaron los operativos.

La SSPCE informó que mantendrá los despliegues de vigilancia, prevención e inteligencia en los 59 municipios del estado.