logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos

En los operativos también fueron aseguradas drogas, ponchallantas y siete unidades presuntamente vinculadas con delitos

Por Redacción

Julio 13, 2026 12:13 p.m.
A
Foto vía SSPC

Foto vía SSPC

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 41 personas por su probable participación en distintos delitos, como resultado de operativos realizados en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), durante las acciones también fueron recuperados 11 vehículos con reporte de robo vigente.

      La corporación aseguró además otras siete unidades presuntamente relacionadas con actividades ilícitas. Todos los vehículos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el desarrollo de las investigaciones.

      En los operativos fueron decomisados 1.52 kilogramos de marihuana y 86 dosis de la droga sintética conocida como "cristal".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los agentes también localizaron 90 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, utilizados para dañar los neumáticos de vehículos.

      La dependencia estatal no precisó los municipios donde se efectuaron las detenciones, los delitos atribuidos a cada persona ni el periodo exacto en el que se desarrollaron los operativos.

      La SSPCE informó que mantendrá los despliegues de vigilancia, prevención e inteligencia en los 59 municipios del estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos
      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos

      Detiene la GCE a 41 personas y recupera 11 vehículos

      SLP

      Redacción

      En los operativos también fueron aseguradas drogas, ponchallantas y siete unidades presuntamente vinculadas con delitos

      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado
      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado

      Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado

      SLP

      Redacción

      La FGR cateó el inmueble y aseguró tractocamiones, cajas de carga, una tolva y una estación de oxicorte

      Giran aprehensión contra presunto asesino de repartidor
      Giran aprehensión contra presunto asesino de repartidor

      Giran aprehensión contra presunto asesino de repartidor

      SLP

      Redacción

      El homicidio ocurrió el 24 de junio de 2026 en Soledad de Graciano Sánchez contra un repartidor.

      Choque en Circuito Potosí deja cuantiosos daños
      Choque en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

      Choque en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal tomó conocimiento para deslindar responsabilidades