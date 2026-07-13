Habilitan 40 pipas de la CEA para repartir agua
Las unidades acreditaron la verificación sanitaria de Coepris y podrán abastecer a colonias de la zona metropolitana
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Un total de 40 camiones cisterna de la Comisión Estatal del Agua (CEA) quedaron habilitados para continuar con la distribución de agua potable, luego de acreditar la verificación física y sanitaria realizada por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
De acuerdo con información del Gobierno del Estado, las unidades cumplieron con los criterios establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, relacionada con la calidad del agua destinada al uso y consumo humano.
Tras la revisión, las pipas estarán disponibles para abastecer a familias de la zona metropolitana que presentan problemas en el suministro de agua.
La administración estatal atribuyó estas afectaciones a fallas recurrentes en los equipos de bombeo operados por el organismo Interapas.
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El director general de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, señaló que la verificación permite mantener el servicio de distribución mediante camiones cisterna bajo condiciones de higiene y seguridad sanitaria.
Por su parte, la Coepris informó que las inspecciones a pipas se realizan de manera permanente y también incluyen unidades pertenecientes a organismos operadores de agua, ayuntamientos y prestadores particulares.
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Las revisiones buscan verificar las condiciones de los depósitos y de las unidades, así como el cumplimiento de la normatividad aplicable al transporte y distribución de agua para consumo humano.
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