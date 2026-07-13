Desmantelaban vehículos robados en predio asegurado

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Un predio en el que fueron localizados vehículos con reporte de robo y equipo presuntamente utilizado para desmantelar unidades fue asegurado tras una intervención de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal (GCE).

De acuerdo con información de la corporación, el operativo comenzó después de que, mediante herramientas de geolocalización, se ubicó un semirremolque con reporte de robo vigente dentro del inmueble.

Desde el exterior del predio se observaron otras unidades de transporte, por lo que el lugar fue asegurado y se notificó al Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un cateo autorizado por la autoridad judicial, durante el cual fueron asegurados el semirremolque reportado como robado, un tractocamión, una cabina de tractocamión, una caja seca sin datos de identificación y una tolva.

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Las unidades quedaron bajo resguardo federal

También se localizó equipo presuntamente utilizado para el desmantelamiento de vehículos, entre el que se encontraba una estación de oxicorte.

La Guardia Civil Estatal no precisó la ubicación del predio ni informó sobre personas detenidas durante la intervención.

En otros operativos recientes, la División Caminos reportó la recuperación de un tractocamión y un semirremolque con reporte de robo en la carretera federal 57.

En ese punto también fue localizado un cargamento de aproximadamente 15 toneladas de aluminio y dos vehículos presuntamente utilizados para brindar apoyo logístico.

Además, en la autopista La Pila-Villa de Arriaga fue asegurado otro tractocamión con reporte de robo, en cuyo interior se encontró un dispositivo inhibidor de señal.

Los vehículos, objetos y demás indicios quedaron a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.