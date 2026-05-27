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Golpearon a sus parejas y acabaron encerrados

Por Redacción

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Golpearon a sus parejas y acabaron encerrados
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      Elementos de la Policía Municipal detuvieron en casos distintos a dos hombres señalados de violencia familiar en agravio de sus parejas, siendo remitidos ante la Fiscalía General del Estado.

      En atención a un reporte, oficiales municipales acudieron a la colonia Cactus, donde una mujer solicitaba apoyo al referir que su pareja identificada con el nombre de Aarón "N" de 29 años de edad, la había amenazado y agredido física y verbalmente en las instalaciones donde trabaja. Derivado de estos hechos, solicitó la intervención policial, ya que era su deseo proceder legalmente, por lo que el individuo acabó siendo arrestado por los oficiales.

      Posteriormente, los agentes se trasladaron a la colonia Rancho Pavón, donde fue detenido Salvador "N" de 33 años de edad, por presuntamente haber agredido física y verbalmente su pareja, quien expresó su deseo de continuar con su denuncia ante las autoridades competentes.

      A estas dos personas se les informó que serian trasladadas ante la Fiscalía General del Estado.

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      , donde quedaron a disposición para los trámites correspondientes.

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