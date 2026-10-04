Con más de cien dosis de droga, detienen a maleantes

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Durante acciones realizadas en distintos puntos de la capital potosina y Tamazunchale, la Guardia Civil Estatal logró la detención de cinco sujetos por su probable participación en hechos relacionados con la posesión y distribución de sustancias ilícitas.

En la capital del Estado, en dos acciones distintas, fueron detenidos Cédric "N", de 31 años, con dosis de marihuana, y Christian "N", de 37 años, con dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.

A su vez, en otros operativos realizados en el municipio de Tamazunchale, fueron detenidos José Guadalupe "N", de 24 años de edad y Jesús "N", de 25 años, con bolsas de marihuana, además de una motocicleta Itálika sin placa y un teléfono celular.

En otra intervención también en Tamazunchale, los agentes estatales detuvieron a Santiago "N", de 34 años de edad, a quien se le aseguraron bolsas de marihuana.

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En total fueron aseguradas aproximadamente más de cien dosis de las drogas a los individuos, que la traían para su presunta venta y distribución.

Las cinco personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica.