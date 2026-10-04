Vuelca raudo auto en la carretera a México
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Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la carretera a México sufrió aparatosa volcadura frente a la casa hogar Don Bosco, en el fraccionamiento La Orquídea, por suerte no hubo personas lesionadas pese a lo aparatoso del percance.
El hecho tuvo lugar la madrugada de este sábado, en que el automóvil Seat Ibiza de color gris, circulaba a alta velocidad por la mencionada carretera.
Fue a la altura del puente peatonal Don Bosco, en donde el conductor perdió el control del volante y así el carro se salió del camino hacia la cuneta divisoria de carriles en donde finalmente se volcó quedando con las llantas hacia arriba.
Poco después del accidente al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes atendieron a los ocupantes del carro pero determinaron que por suerte no presentaban lesiones graves.
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Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y el carro fue enviado a una pensión con fuertes daños materiales, esto en tanto se llevan a cabo los trámites legales.
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