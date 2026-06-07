Tráiler le pega a carro en Av. Universidad

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Un tráiler que circulaba por la avenida Universidad rumbo a la Alameda, en un horario no permitido, al intentar dar vuelta en "U" le pegó a un automóvil que circulaba en la misma dirección en el carril derecho, al cual aprisionó contra la banqueta causándole fuertes daños y casi lo hace volcar, por suerte no hubo heridos.

El hecho ocurrió cerca de las ocho y media de la noche del viernes, en que el tráiler marca International, con remolque tipo caja, se desplazaba por la avenida Universidad en dirección del distribuidor Juárez hacia la Alameda.

Fue al aproximarse a la calle Séptima, en la colonia San Luis, en donde el conductor realizó maniobra de cambio de carril a la derecha al parecer con la intención de dar vuelta en "U"; sin embargo, no se percató que por ese costado circulaba un automóvil FIAT color gris y así le pegó en su costado izquierdo prensándolo contra la banqueta y por poco lo hace volcar.

Luego del accidente, al lugar llegaron elementos de la Policía Vial Municipal quienes tomaron conocimiento, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.

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Cabe referir que el tráiler, de la empresa Traxion Global, circulaba por la ciudad en un horario no permitido, a menos que contara con algún permiso especial.

El Reglamento de Tránsito señala que el paso en la zona centro durante el día está prohibido para vehículos de más de 3.5 toneladas y de dos ejes o más, su horario permitido es de diez de la noche a siete de la mañana.