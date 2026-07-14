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Durante cateo, aseguran tráilers robados con la carga

Intervino la FGR un terreno en la comunidad de Milpillas, no hubo detenidos

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Durante cateo, aseguran tráilers robados con la carga
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      Al realizar un cateo en un predio de la comunidad de Milpillas, la Fiscalía General de la República logró asegurar dos tráilers que contaban con reporte de robo, los cuales aún estaban con la carga que transportaban el momento del hecho.

      La corporación federal actuó en respuesta a una denuncia recibida a través de la Ventanilla Única de Atención por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal, donde se denunciaba que en el predio probablemente se encontraba un tractocamión reportado como robado.

      A través de un Informe Policial Homologado, los elementos de seguridad hicieron del conocimiento de la Fiscalía Federal que recibieron una llamada por parte del representante de una compañía de localización y rastreo satelital de vehículos de transporte federal de carga, en la que refirió el posicionamiento de una unidad tipo tractocamión, en la Fracción 4ta. de Milpillas, municipio de San Luis Potosí.

      La Fiscalía Especializada de Control Regional, a través del Ministerio Público Federal, inició las investigaciones y solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, por lo que el operativo se realizó de manera conjunta con Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados de la institución; por su parte, la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal brindaron seguridad perimetral.

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      Durante la inspección judicial, la FGR logró la recuperación de los dos vehículos y su respectiva carga con reporte de robo; además, aseguró un semirremolque tipo caja seca, con placas de circulación del Servicio Público Federal, un tractocamión tipo quinta rueda, una tolva tipo volteo, una cabina de tractocamión y una estación de oxicorte.

      Los vehículos, semirremolque y demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la investigación por la probable comisión del delito de robo de autotransporte federal.

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