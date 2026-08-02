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Seguridad

En Los Álamos, capturan a cuatro presuntos narcos

Les encontraron decenas de dosis de droga que al parecer vendían en esa zona

Por Redacción

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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En Los Álamos, capturan a cuatro presuntos narcos
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      Desarrollado por SACS IA

      En dispositivos permanentes de seguridad implementados para combatir los delitos en todo el estado, agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron en la capital potosina a cuatro hombres, presuntamente relacionados con actividades de narcomenudeo, a quienes se les aseguraron diversas dosis de droga.

      La intervención se realizó en la colonia Los Álamos, donde se aseguraron más de 50 bolsas con marihuana, con un peso aproximado de 800 gramos, así como unas 20 dosis de la droga conocida como "cristal".

      Los detenidos fueron identificados como Víctor "N" de 20 años, Luis "N" de 21 años, Javier "N" de 53 años y Juan "N" de 22 años, estos dos últimos con antecedentes registrales.

      Al momento de ser detenidos, los individuos andaban vendiendo la droga en la zona y se les investiga si pertenecen a algún grupo delictivo.

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      Junto con la droga asegurada, los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica 

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