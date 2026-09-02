Hombre pierde en percance carretero
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TANLAJÁS.- Un joven falleció tras caer de su motocicleta cuando se dirigía a la localidad El Barrancón, en el municipio de Tanlajás; no usaba casco de seguridad.
El infortunado fue identificado como Julián Sebastián Atilano Martínez, tenía 26 años de edad y vivía en la comunidad antes mencionada.
Fuentes oficiales informaron que el pasado lunes, cuando apenas anochecía, el joven circulaba en su motocicleta con dirección de la cabecera municipal a El Barrancón.
Pero repentinamente perdió el control de la unidad y cayó; debido a que no usaba casco de seguridad, se golpeó la cabeza y falleció al instante.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Poco después arribaron oficiales de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. En el transcurso de la noche, peritos forenses procesaron indicios y, finalmente, trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Legal.
no te pierdas estas noticias
Sorprenden a sujeto escondido al interior del Templo del Carmen
Redacción
Fue ubicado en el área de baños y puesto a disposición de la autoridad competente
Joven estrella Tsuru en un árbol
Huasteca Hoy
Perdió el control por una presunta falla mecánica y subió al camellón
Jetta intenta usar paso peatonal como atajo en el río Españita
Pulso Online
Ante la presencia de agua en el paso vehicular, el conductor buscó ingresar al acceso elevado para peatones y ciclistas