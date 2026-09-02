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Hombre pierde en percance carretero

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Hombre pierde en percance carretero
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      TANLAJÁS.- Un joven falleció tras caer de su motocicleta cuando se dirigía a la localidad El Barrancón, en el municipio de Tanlajás; no usaba casco de seguridad.

      El infortunado fue identificado como Julián Sebastián Atilano Martínez, tenía 26 años de edad y vivía en la comunidad antes mencionada.

      Fuentes oficiales informaron que el pasado lunes, cuando apenas anochecía, el joven circulaba en su motocicleta con dirección de la cabecera municipal a El Barrancón.

      Pero repentinamente perdió el control de la unidad y cayó; debido a que no usaba casco de seguridad, se golpeó la cabeza y falleció al instante.

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      Poco después arribaron oficiales de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. En el transcurso de la noche, peritos forenses procesaron indicios y, finalmente, trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Legal.

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