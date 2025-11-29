Apresan a 4 personas por distintos delitos

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre y una menor por presunta violencia familiar, a un hombre por presuntos daños y a uno más por presunto allanamiento. Los hechos ocurrieron de forma aislada al atender reportes ciudadanos en Cabecera Municipal, y las colonias San Francisco, Genovevo Rivas Guillén y Hogares Populares Pavón.

En respuesta a un auxilio en la calle Iturbide, de Cabecera Municipal, agentes municipales se presentaron con una mujer, quien señaló a su hijo de agredirla física y psicológicamente, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando al sujeto en el lugar, y después de entrevistarlo se identificó como Juan “N” de 35 años. Yessica “N” de 16 años fue detectada por oficiales femeninas que atendieron un reporte en la calle Justo Nava, de la colonia San Francisco, cuando su tía la reportó al supuestamente de violentarla de manera física, pidiendo proceder en su contra.

Por otra parte, en la calle Los Padilla, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, servidores públicos atendieron un auxilio, donde la propietaria de una casa indicó que un individuo entró al inmueble dañando la puerta y objetos al interior, haciendo saber que quería proceder legalmente en su contra, localizando al interior del inmueble al reportado, quien dijo llamarse Salvador “N” de 26 años. Por último, Juan “N” de 28 años fue arrestado tras dar atención a una denuncia, teniendo contacto con el reportante en Avenida Paseo de las Aves, en la colonia Hogares Populares Pavón, donde se ubicó al mencionado adentro de una casa, manifestando el propietario su deseo de actuar legalmente en su contra.

A todos les informaron que serían detenidos por presunta violencia familiar, presuntos daños y presunto allanamiento, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí