Hombre sobrevive tras caer al vacío

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CIUDAD VALLES.- Un hombre sufrió lesiones de gravedad y se encuentra en estado delicado luego de caer desde un segundo piso en la delegación de El Pujal.

Adolfo Martínez, de 42 años de edad, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja la tarde del domingo en dicha delegación.

De acuerdo con la información recabada, el hombre se encontraba cerca de su domicilio, a una altura aproximada de tres metros, cuando cayó al suelo y quedó inconsciente. La principal lesión que sufrió fue una fractura de cráneo, por lo que los socorristas lo trasladaron de inmediato al Hospital General de Ciudad Valles, donde ingresó aún con vida.

Los médicos realizan esfuerzos para estabilizarlo; sin embargo, hasta el momento su estado de salud continúa siendo delicado.

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