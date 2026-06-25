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Homenajean a policía vallense caído en emboscada

Recientemente había sido asignado al área operativa

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Homenajean a policía vallense caído en emboscada
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      CIUDAD VALLES.- Realizaron un homenaje póstumo al policía vallense José Mercedes Fuentes Quesada, quien cayó en cumplimiento de su deber el pasado lunes.

      El secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, encabezó la ceremonia que se llevó a cabo este miércoles en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Ciudad Valles.

      Alrededor de las 8:30 horas llegó la carroza con el cuerpo de José Mercedes, acompañado de sus familiares. En la explanada ya esperaban decenas de policías; algunos uniformados, pues estaban de turno, y otros vestidos de civil, ya que se encontraban fuera de su horario laboral.

      Fuentes Quesada iba a cumplir 22 años de edad el próximo 15 de julio. Era egresado de la tercera generación de la Guardia Civil Estatal y su primera encomienda fue en el área de Proximidad Social; sin embargo, apenas hacía unas semanas había sido asignado al área operativa y enviado a la Zona Media.

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      El secretario de Seguridad reconoció su desempeño y se comprometió con su familia a trabajar para que su muerte no sea en vano.

      Luego del discurso, Jesús Juárez entregó la bandera de México a la familia y, enseguida, se realizó el pase de lista, en el que todos los policías, al unísono, respondieron el nombre de José Mercedes. 

      La ceremonia continuó con los disparos de salva por parte de un pelotón de fusileros, mientras la banda de guerra ejecutó el Toque de Silencio.

      Fue así como sus compañeros despidieron a José Mercedes. Finalmente, sus restos fueron sepultados en el panteón del ejido de Montecillos, en donde también se celebró una misa.

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