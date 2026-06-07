Huasteco es aprehendido por homicidio de un cañero

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Blas "N" fue aprehendido en reclusión, luego de la muerte de una persona a consecuencia de lesiones provocadas con un objeto punzocortante.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de elementos de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Huasteca Norte, cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de un hombre, por su probable participación en el delito de homicidio calificado. El mandato judicial fue ejecutado al interior del Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, donde la persona señalada ya se encontraba capturada por diverso proceso penal.

La orden fue emitida por un Juez, dentro de la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con las diligencias realizadas por la PDI, los hechos que motivaron este nuevo procedimiento ocurrieron el 27 de mayo de 2026 en las inmediaciones de un albergue para cortadores de caña ubicado en el ejido Ampliación La Hincada, donde una persona perdió la vida a consecuencia de lesiones provocadas con un objeto punzocortante.

Derivado de los actos de investigación y de los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial, se obtuvo el mandamiento que permitió formalizar la imputación en contra de Blas "N".

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La persona señalada quedó a disposición del órgano jurisdiccional que definirá su situación jurídica, instancia que continuará con las etapas procesales establecidas por la ley.