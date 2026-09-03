Atropelló a un peatón por escapar de la poli
El motociclista invadió una banqueta durante la persecución en la colonia El Morro; fue detenido
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En la colonia El Morro, en Soledad, un joven que huyó de la policía a bordo de su motocicleta terminó atropellando a un peatón y finalmente fue detenido.
Por el probable delito contra la seguridad de tránsito vehicular, agentes de la Guardia Civil Municipal detuvieron a Gilberto "N", de 22 años, luego de que presuntamente condujera de manera riesgosa y pusiera en riesgo la integridad de peatones.
Esta persona fue detectada por oficiales municipales, cuando circulaba a bordo de una motocicleta a exceso de velocidad, ignorando un semáforo en rojo y las indicaciones de alto de los oficiales.
Durante su huida, esta persona invadió una banqueta peatonal originando un accidente donde un joven de 19 años resultó atropellado.
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Al ser un riesgo para sí mismo, otros conductores y peatones, Gilberto "N" fue detenido y puesto a disposición de la autoridad, quedando bajo resguardo una motocicleta Italika, color negro con amarillo, sin placas.
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