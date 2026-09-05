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Taxista resulta ileso tras choque con un tráiler en ZI

Paramédicos valoraron al conductor, quien presentó solo golpes leves

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 12:00 p.m.
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Taxista resulta ileso tras choque con un tráiler en ZI
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      Solamente daños materiales se reportan en un choque de un taxi con un tráiler en la Zona Industrial.

      El reporte fue cerca de las 09:00 de la mañana, donde un tráiler que circulaba sobre avenida Industrias con dirección a Villa de Pozos, al incorporarse al eje 106, choca en ángulo con un taxi que circula sobre la avenida con dirección al circuito Potosí. 

      Ambos vehículos quedaron obstruyendo el paso vehicular. Al sitio arribaron paramédicos, quienes solo valoraron al conductor del taxi, que solo resultó con golpes leves que no ameritaron su traslado.

      Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento.

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