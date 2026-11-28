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CIUDAD VALLES.- Dos vehículos de modelo reciente colisionaron en el bulevar México-Laredo; no se reportaron heridos.

Fuentes oficiales informaron que el percance habría sido ocasionado por el conductor de un vehículo Chevrolet Aveo blanco, quien circulaba por la calle Sexta Avenida del fraccionamiento Lomas Poniente y no tuvo precaución al cruzar el bulevar, por lo que chocó contra una vagoneta marca Suzuki de color gris.

Los dos vehículos tuvieron daños cuantiosos; sin embargo, los involucrados resultaron ilesos.

La circulación se vio afectada durante varios minutos y hubo reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Sin embargo, cuando arribaron los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los involucrados ya habían movido los vehículos y no requirieron de su intervención, pues llegaron a un acuerdo a través de sus aseguradoras.