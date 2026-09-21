Incautan 400 litros de hidrocarburo en la Huasteca
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Un total de 480 litros de hidrocarburo clandestinos fueron asegurados por la Guardia Civil Estatal, en la Huasteca, además de la persona que los transportaba quedó detenida.
Durante las últimas horas, la Policía Estatal dio a conocer que como parte de las acciones de vigilancia y prevención que se mantienen en la región, oficiales realizaron el decomiso de aparente huachicol en el municipio de Tamuín, durante un dispositivo del operativo "Huasteca Segura".
Los agentes estatales detuvieron sobre la carretera federal ´70 Ciudad Valles-Tampico a Hugo "N", de 52 años de edad, quien transportaba 24 garrafas de hidrocarburo y una manguera y que, al momento de la intervención, no pudo acreditar la posesión legal del combustible.
El hidrocarburo y los demás indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras que la persona detenida fue canalizada ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.
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De acuerdo con la comunicación oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrendó su compromiso de mantener una presencia operativa permanente, mediante acciones que contribuyan a la seguridad, el orden y el bienestar en las cuatro regiones.
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