Incendio acaba con una vulcanizadora en Villa de Pozos

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Una vulcanizadora ubicada en la carretera a México fue destruida en su totalidad por un incendio que acabó tanto con el local como con todo lo que se almacenaba en su interior, especialmente neumáticos usados.

Fue la madrugada de este lunes, a que las corporaciones de auxilio se reportó que había un incendio en una vulcanizadora ubicada en la carretera a México, a la altura de la calle Mexquitito de la colonia Los Aguilares, en el municipio de Villa de Pozos.

Brigadistas de Protección Civil de Pozos se desplazaron al lugar en donde se percataron que el inmueble que albergaba la vulcanizadora estaba totalmente envuelto en llamas ya que estaba construido en madera y láminas.

De inmediato, el personal operativo se dedicó a combatir las enormes llamas a chorros de agua y tardaron un tiempo considerable en lograr extinguirlas, para entonces ya había acabado con todo lo que había en la vulcanizadora pero evitaron que el fuego se extendiera.

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Por suerte no se registraron personas lesionadas ya que al momento del siniestro no había nadie en el lugar, aunque se ignora la causa del mismo.

Luego de controlar las llamas, los brigadistas realizaron labores de enfriamiento para evitar el brote de las mismas y posteriormente se retiraron sin que apareciera el dueño del establecimiento.