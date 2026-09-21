Incendio causa estragos en una tarimera de Pozos

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Un descomunal incendio se registró en una tarimera en el municipio de Villa de Pozos, el cual dejó fuertes daños y amenazaba con extenderse a las viviendas aledañas pero finalmente pudo ser controlado por las corporaciones de auxilio con el apoyo de los mismos vecinos.

Fue la madrugada de este domingo que se reportó un incendio que se estaba registrando en una tarimera ubicada en las calles de Camino a Santa María y Centenario de la colonia Cuartel Los Aguilares.

Los primeros en llegar fueron brigadistas de la Protección Civil Municipal pero las llamas ya habían alcanzado grandes extensiones, por lo que poco podían hacer ante la magnitud aún cuando los vecinos también estaban cooperando.

Posteriormente llegaron también elementos del Cuerpo de Bomberos que se coordinaron con Protección Civil para combatir el fuego, mientras que agentes de la Guardia Civil Municipal realizaban los cierres de las calles para facilitar las maniobras.

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Durante varias horas los brigadistas estuvieron con las maniobras para apagar las llamas y fue ya por la mañana que pudieron extinguirlas en su totalidad cuando habían acabado con gran parte de la madera y tarimas que había en el sitio.

Se realizaron labores de enfriamiento para evitar que las llamas resurgieran y finalmente el lugar fue clausurado para que el propietario cumpliera con las observaciones requeridas, por ahora se ignoran las causas del siniestro.

Afortundamente en este caso no se registraron personas lesionadas, los vecinos temían que las llamas alcanzaran sus viviendas aunque finalmente esto no sucedió gracias a la intervención de las corporaciones de auxilio.