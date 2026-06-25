Incendio en tienda de Valles deja solo daños

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Un incendio consumió por completo un montacargas que era utilizado en una tienda de materiales ubicada sobre la avenida Universidad.

Fue la mañana de este miércoles cuando los Bomberos de Ciudad Valles atendieron el reporte de incendio de maquinaria dentro del negocio Maderas y Materiales de Rioverde, ubicado en la avenida Universidad, esquina con la calle Primera, en el fraccionamiento Lomas Oriente.

Al arribar, encontraron un montacargas envuelto en llamas; sin embargo, el operador ya se encontraba a salvo, al igual que el resto de los trabajadores.

De inmediato combatieron el fuego y, en minutos, lograron sofocarlo; no obstante, la máquina quedó totalmente calcinada. Aunque no se dio a conocer de manera oficial la causa del incendio, se presume que pudo deberse a una fuga en una línea de combustible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí