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Seguridad

Incendios amenazan tranquilidad vecinal en Villa de Pozos

Este lunes se combatieron tres siniestros, evitando que las llamas llegaran las casas

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Incendios amenazan tranquilidad vecinal en Villa de Pozos
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      Este lunes tres incendios que ponían en riesgo la integridad de la población, pudieron ser sofocados en distintos casos por personal de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes con chorros a presión lograron extinguir las llamas antes de que llegaran a viviendas y ocasionaran tragedias personales.

      Dos de los siniestros fueron combatidos se registraron en lotes baldíos mientras que en otro caso se trató de una quema de basura mal controlada en el fraccionamiento El Palmar.

      En el primer hecho, los brigadistas se desplazaron a la carretera ´57, a la altura de Villa de Pozos, en donde se reportó que estaba quemando basura y maleza en un predio cercano a la cinta asfáltica que amenazaba con extenderse a las viviendas cercanas, incluyendo un plantel educativo.

      Luego de varios minutos de combate con chorros de agua a presión, los bomberos de PCM pudieron extinguir las llamas y se retiraron una vez que realizaron el enfriamiento para evitar que resurgieran, por lo que el caso no pasó a mayores.

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      Posteriormente también se reportó otro siniestro que se estaba registrando en un predio ubicado entres la calle Saturnino Cedillo y Jocoyota, en el fraccionamiento Alquerías de Pozos.

      En este hecho el fuego también consumía maleza seca y basura, los bomberos aplicaron la misma técnica de combate y las llamas pudieron ser sofocadas en poco tiempo para luego ser asegurada el área evitando así que llegara a las casas vecinas.

      Asimismo, los brigadistas se dirigieron a atender un reporte en la colonia El Palmar, en donde se reportó que alguien pretendió quemar una montículo de basura pero las llamas se salieron de control ya que los desperdicios incluían llantas viejas y plásticos.

      Entonces se dispusieron a extinguir el fuego, lo que pudo lograrse en poco tiempo sin que se hubiera mayores consecuencias y la zona quedó sin riesgos para los vecinos.

      Ante esto, Protección Civil de Pozos recomienda a la población evitar encender fogatas y realizar quemas de basura ya que puede haber serias consecuencias.

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