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Individuo es apresado por abusar de niña en escuela

Por Redacción

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Individuo es apresado por abusar de niña en escuela
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      La Fiscalía General del Estado, informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de José "N", quien es señalado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado en agravio de una niña, en hechos ocurridos en el municipio de Matlapa, en la Huasteca Potosina.

      Las investigaciones realizadas por agentes Fiscales de la Delegación Sexta, permitieron integrar la carpeta correspondiente por acontecimientos registrados en una institución educativa ubicada en la localidad de Tepezintla.

      De acuerdo con los datos de prueba obtenidos, el imputado presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en agravio de una niña de identidad reservada, de siete años de edad, cuando ambos se encontraban al interior de un salón de clases.

      La Fiscalía desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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      Una vez obtenida la orden de aprehensión, elementos de la Policía de Investigación implementaron acciones operativas que permitieron localizar y detener a José "N" en la región Huasteca, para posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

      En las próximas horas, Agentes Fiscales formularán la imputación respectiva y solicitarán que se resuelva su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

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