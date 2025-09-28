logo pulso
Individuo es encerrado por golpear a su madre

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo es encerrado por golpear a su madre

Oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura de Atención a la Violencia Familiar y de Género, acudieron al llamado de una mujer  de 74 años que denunció agresiones verbales y físicas por parte de su hijo dentro de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Constitución.

De acuerdo con el reporte, los agentes municipales recibieron el reporte de un hecho de violencia familiar registrado en una vivienda ubicada en la calle Lago de Texcoco del citado fraccionamiento.

Ahí, la parte afectada, una mujer de 74 años indicó que minutos antes su hijo, identificado como José Armando “N” de 51 años la agredió física y verbalmente, no siendo la primera ocasión que es víctima de violencia.

La parte afectada manifestó temer por su integridad física, solicitando a los oficiales que procedieran con la detención de su hijo, para proceder legalmente. El implicado, que se encontraba en el lugar, fue informado de los derechos que le asiste la ley y enseguida fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal donde se le realizó la certificación médica correspondiente. Finalmente, José Armando “N”  fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada  para la atención de la mujer la familia y delitos sexuales, donde se determinará su situación legal.

