Individuo golpeó a su pareja en colonia La Virgen

Por Redacción

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo golpeó a su pareja en colonia La Virgen

Como resultado de la atención que se brinda a reportes , policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta violencia familiar, acción que se realizó en la colonia La Virgen.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la cual se pidió la presencia de la autoridad en un domicilio de la Privada Santa Marta, en la colonia mencionada, ya que un individuo agredía a una mujer.

Servidores públicos se presentaron en el lugar donde fueron recibidos por la reportante, quien señaló a su pareja de violentarla de forma física y verbal, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, permitiendo el ingreso de la autoridad a su casa.

En el interior del inmueble policías soledenses ubicaron a un sujeto quien se identificó como Andrik “N” de 24 años.

