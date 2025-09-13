Individuo vendía cigarros “piratas” en V. de Reyes

Un hombre que presuntamente vendía cigarros “piratas” en tiendas de abarrotes en Villa de Reyes, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes le aseguraron un total de 16 cajetillas cuando lo detectaron a donde de una camioneta.

Fue en la comunidad de Filomeno Mata, en donde los agentes detuvieron a Juan “N” de 38 años , luego de ser ubicado a bordo de una camioneta Chevrolet modelo 2024 color blanco, sin reportes negativos.

El individuo fue visto en forma sospecha en la camioneta, por lo que procedieron a realizarle una revisión y fue así que le encontraron las 16 cajetillas de cigarros apócrifos procedentes de China, que incumplían los requerimientos exigidos por COEPRIS.

El sujeto también traía cinco dosis de “cristal” y se le identifica como generador de incidencias delictivas en la zona, por lo que se procedió a su detención y se le leyeron sus derechos para finalmente remitirlo ante la autoridad respectiva.

