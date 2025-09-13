Incautan cámaras usadas por delincuencia

CIUDAD VALLES.- Policías de la Guardia Civil Estatal desmantelaron una supuesta red de videovigilancia que usaban delincuentes en Ciudad Valles.

Son siete cámaras de diferentes tamaños, las cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los aparatos se encontraban al exterior de propiedades particulares, y fueron detectadas por los oficiales de la Guardia Civil Estatal, en diferentes sectores de la ciudad, sin dar detalles al respecto.

Las cámaras “presuntamente eran utilizadas para vigilar los movimientos de las fuerzas del orden en el municipio de Ciudad Valles”, concluyó la dependencia.

En este año, los operativos para detectar cámaras ilegales se han intensificado por parte de la Guardia Civil Estatal y cientos de aparatos han sido desmantelados a los grupos criminales en toda la entidad.