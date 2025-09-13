logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Procesan a trailero por traer casi 400 kilos de cristal

Fue detectado cuando circulaba por la carretera ‘57, en el tramo Matehuala-Saltillo

Por Redacción

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Procesan a trailero por traer casi 400 kilos de cristal

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso para Abel “S”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contra la salud luego de que fue detenido cuando transportaba en un tráiler cerca de 400 kilos de cristal.

En tareas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en el kilómetro 14 de la carretera federal 57 México–Piedras Negras, tramo Matehuala-Saltillo, el ahora vinculado fue detenido con clorhidrato de metanfetamina (cristal) oculta en 12 cajones de madera que, luego del dictamen pericial final, dio un peso total de 383 kilos 280 gramos. 

Posteriormente, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso referida, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.

Al momento de su detención, el hombre manejaba un tráiler que fue revisado por los agentes federales, quienes en su interior localizado los cajones de madera llenos del clorhidrato de metanfetamina. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sólo daños, dejan percances en carretera
Sólo daños, dejan percances en carretera

Sólo daños, dejan percances en carretera

SLP

Redacción

Rescatan a un joven de secuestro virtual
Rescatan a un joven de secuestro virtual

Rescatan a un joven de secuestro virtual

SLP

Redacción

Procesan a trailero por traer casi 400 kilos de cristal
Procesan a trailero por traer casi 400 kilos de cristal

Procesan a trailero por traer casi 400 kilos de cristal

SLP

Redacción

Fue detectado cuando circulaba por la carretera ‘57, en el tramo Matehuala-Saltillo

Incautan cámaras usadas por delincuencia
Incautan cámaras usadas por delincuencia

Incautan cámaras usadas por delincuencia

SLP

Redacción