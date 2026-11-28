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Un jornalero que atacó con arma blanca a su rival en la localidad de Santa Catarina, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado por el delito de tentativa de homicidio y ahora se encuentra a disposición del juez que lo requería.

La Fiscalía General del Estado informó la detención de Daniel "N", de 27 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito referido.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 11 de marzo de 2026, en un establecimiento ubicado en la localidad de Santa Catarina, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino, donde el señalado presuntamente atacó y lesionó con arma blanca a otro habitante del lugar con el que tenía conflictos.

Tras las indagatorias correspondientes, el Ministerio Público solicitó el mandato judicial, el cual fue cumplimentado por agentes de la Policía de Investigación en la calle Hidalgo, frente a la plaza de la comunidad mencionada.

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El detenido quedó a disposición del juez en el penal de Rioverde para que le determine su situación jurídica mediante la audiencia inicial.