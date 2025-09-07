logo pulso
Seguridad

Jornalero es apresado por intento de homicidio

Por Redacción

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Jornalero es apresado por intento de homicidio

Agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión en reclusión a Omar “N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior se debe a hechos ocurridos en marzo de 2021, cuando la persona agraviada se encontraba en calles de la comunidad El Zacatón, del municipio de Villa de Ramos, donde el imputado Lle disparó logrando lesionarlo.

Derivado de lo anterior, un agente del Ministerio Público de la Delegación Segunda integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó la orden de aprehensión ante la autoridad judicial, la cual fue otorgada.

De esta manera, el investigado fue informado del proceso judicial que se desarrollará en su contra, en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde se encuentra interno por diverso delito.

