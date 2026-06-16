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Jornaleros lesionados eran de la Huasteca

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Jornaleros lesionados eran de la Huasteca
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      RAYÓN.- Las autoridades confirmaron que los jornaleros agrícolas que resultaron lesionados en la volcadura de un autobús ocurrida la tarde del domingo en la carretera federal 70 Valles-Rioverde son originarios de diversos municipios de la Huasteca Potosina.

      De acuerdo con la información recabada, entre los pasajeros viajaban personas con domicilio en municipios como Huehuetlán y Axtla de Terrazas, así como habitantes de localidades del municipio de Chapulhuacán, Hidalgo, zona colindante con Tamazunchale.

      Los trabajadores regresaban de Sinaloa, donde habían permanecido durante varios meses realizando labores agrícolas.

      Cuando transitaban por el kilómetro 100 del tramo Rioverde-Rayón, cerca de la Cuesta del Tigre, el autobús de turismo en el que viajaban se salió del camino y volcó.

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      Al menos diez personas resultaron lesionadas, Todos fueron auxiliados por paramédicos y llevados al Hospital IMSS Bienestar de Rioverde, donde se reportan estables.

      El conductor del autobús, fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional para el deslinde de responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál es su situación jurídica.

      Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente, aunque una de las líneas de investigación apunta a que el operador pudo haberse quedado dormido al volante.

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