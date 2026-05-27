logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Fotogalería

FIGLOSNTE 26 apoya a docentes con beneficios de jubilación

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Joven agarra camioneta de su patrón y la destruye

Por Redacción

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Joven agarra camioneta de su patrón y la destruye
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un hombre tomó sin permiso la camioneta de su patrón y la destruyó al estrellarse contra la plazoleta de la Comisión Federal de Electricidad.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron la tarde del lunes a un joven que estuvo involucrado en un accidente vial sobre la avenida Ejército Mexicano, antes del cruce con avenida Universidad.

      El muchacho aparentemente andaba intoxicado con alcohol o alguna sustancia y manejaba una camioneta Chevrolet de modelo reciente. Después se supo que la unidad era propiedad de un médico cirujano para quien trabajaba.

      De acuerdo con la información recabada, el trabajador circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Ejército Mexicano y, al llegar a la plazoleta, en vez de dar vuelta hacia la derecha, siguió de frente y chocó contra la pared.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La camioneta quedó inservible, pero de milagro el conductor resultó ileso y enseguida fue llevado con un médico legista; posteriormente lo ingresaron a las celdas preventivas.

      Fuentes oficiales informaron que llegó a un acuerdo con su patrón, a quien le pagaría los daños ocasionados, además de cubrir varias infracciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I
      Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I

      Hallan a hombre suspendido de un árbol en el Tangamanga I

      SLP

      Redacción

      El cuerpo fue encontrado cerca de la pista de patinaje; Fiscalía inició las diligencias

      Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos
      Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos

      Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos

      SLP

      Redacción

      El detenido fue puesto a disposición tras el hallazgo del arma prohibida en la Progreso

      Detiene GCE a 31 personas en 24 horas
      Detiene GCE a 31 personas en 24 horas

      Detiene GCE a 31 personas en 24 horas

      SLP

      Redacción

      Aseguran droga, vehículos robados y un arma corta durante operativos en SLP

      Denuncian robo violento en pleno centro de Villa Hidalgo
      Denuncian robo violento en pleno centro de Villa Hidalgo

      Denuncian robo violento en pleno centro de Villa Hidalgo

      SLP

      Flor Martínez

      Las víctimas reportaron la falta de patrullajes y la tardía llegada de corporaciones