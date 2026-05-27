Joven agarra camioneta de su patrón y la destruye

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CIUDAD VALLES.- Un hombre tomó sin permiso la camioneta de su patrón y la destruyó al estrellarse contra la plazoleta de la Comisión Federal de Electricidad.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron la tarde del lunes a un joven que estuvo involucrado en un accidente vial sobre la avenida Ejército Mexicano, antes del cruce con avenida Universidad.

El muchacho aparentemente andaba intoxicado con alcohol o alguna sustancia y manejaba una camioneta Chevrolet de modelo reciente. Después se supo que la unidad era propiedad de un médico cirujano para quien trabajaba.

De acuerdo con la información recabada, el trabajador circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Ejército Mexicano y, al llegar a la plazoleta, en vez de dar vuelta hacia la derecha, siguió de frente y chocó contra la pared.

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La camioneta quedó inservible, pero de milagro el conductor resultó ileso y enseguida fue llevado con un médico legista; posteriormente lo ingresaron a las celdas preventivas.

Fuentes oficiales informaron que llegó a un acuerdo con su patrón, a quien le pagaría los daños ocasionados, además de cubrir varias infracciones.