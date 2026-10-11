Joven en moto sufre múltiples fracturas

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CIUDAD VALLES.- Un joven motociclista resultó con múltiples fracturas luego de chocar contra una camioneta que se atravesó en su camino, sobre la avenida Universidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:50 horas, en el cruce con la calle Arroyo, de la colonia Rafael Curiel, frente a la bodega de Jumex.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de una camioneta Ford Ranger roja circulaba por la avenida Universidad, con dirección de la Comisión Federal de Electricidad hacia el cuartel.

Sin embargo, al llegar al cruce mencionado, realizó una maniobra hacia la izquierda para ingresar a la colonia Rafael Curiel, cortándole la circulación a un joven que viajaba en motocicleta, quien no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la camioneta.

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Debido al fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser auxiliado por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes pondrían los vehículos involucrados a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.