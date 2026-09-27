Motociclista choca contra un vehículo compacto

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Un joven motociclista resultó con múltiples lesiones luego de chocar contra un vehículo que presuntamente se atravesó a su paso en la carretera federal Valles-Mante.

El percance ocurrió durante la mañana de este sábado, en el kilómetro 2 de la carretera federal 85, a la altura del fraccionamiento Villa Brisa.

Según testigos, el conductor de un Volkswagen Gol rojo salió del fraccionamiento e intentó incorporarse a la carretera; sin embargo, no tomó las precauciones necesarias y le cortó la circulación a un joven de 19 años, identificado como Paulino, quien circulaba en una motocicleta Italika negra, tipo cross, quien no alcanzó a frenar y chocó contra el sedán.

Elementos de Protección Civil Municipal auxiliaron al herido y procedieron a trasladarlo a un hospital. También acudieron en apoyo paramédicos de la Cruz Roja, socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias y personal de una ambulancia particular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otro lado, oficiales de la Guardia Civil Estatal que circulaban por la zona se detuvieron para brindar apoyo vial, mientras se esperaba la intervención de elementos de la Guardia Nacional.