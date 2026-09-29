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Seguridad

Jóvenes de 17 a 24, principales víctimas de secuestro virtual: SSPC

Villa Gutiérrez recomienda establecer claves familiares para identificar llamadas falsas y evitar fraudes

Por Rolando Morales

Septiembre 29, 2026 01:17 p.m.
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Jóvenes de 17 a 24, principales víctimas de secuestro virtual: SSPC
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      Los jóvenes, principalmente de entre 17 y 24 años, son las principales víctimas de los secuestros virtuales atendidos por la Policía Cibernética de la capital, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien explicó que los delincuentes recurren a engaños para mantenerlos en una llamada telefónica mientras contactan a sus familiares y les hacen creer que fueron privados de la libertad.

      Villa Gutiérrez señaló que en las últimas semanas se han atendido varios casos, entre ellos el de una joven cuya madre acudió a solicitar ayuda al no poder localizarla y encontrar su teléfono ocupado. La Policía Cibernética activó los protocolos correspondientes y logró identificar su ubicación en aproximadamente media hora; la joven fue localizada y entregada sana y salva a su familia. El funcionario agregó que en algunos casos los delincuentes llegan a solicitar fotografías íntimas de las víctimas como parte de la presión ejercida contra sus familiares.

      Otro caso ocurrió el domingo pasado, cuando un joven de 20 años fue localizado en un hotel del Centro Histórico después de que sus familiares solicitaron apoyo. De acuerdo con el secretario, la Policía Cibernética logró identificar el número telefónico y ubicar al joven, quien posteriormente fue entregado a su padre.

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      Explicó que la estrategia de los delincuentes consiste en engañar a los jóvenes para que permanezcan comunicados y mantengan ocupada la línea telefónica, mientras utilizan esa incomunicación para presionar psicológicamente a sus familias. Ante este tipo de situaciones, recomendó establecer una clave familiar que sólo conozcan sus integrantes y, si la persona que llama no puede proporcionar esa información, colgar y contactar inmediatamente a la Policía Cibernética para activar los protocolos correspondientes. 

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