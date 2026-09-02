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Joven muere atropellada por una camioneta

Cruzaba corriendo la carretera a Rioverde sin hacer uso del puente peatonal

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Joven muere atropellada por una camioneta
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      Al no usar el puente peatonal, una joven mujer intentó cruzar corriendo la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Hogares Ferrocarrileros, pero por desgracia fue atropellada por una camioneta y perdió la vida a causa de las fuertes lesiones que presentaba.

      El percance tuvo lugar poco después de las seis de la mañana de este martes, en que la ahora occisa, de unos 23 años de edad, intentó cruzar los carriles centrales de la mencionada carretera, por la calle Azteca en donde precisamente se ubica el puente peatonal.

      Cuando corría por los carriles centrales fue atropellada por una camioneta tipo panel color blanco, que se desplazaba por ahí en dirección al distribuidor Juárez y cuyo conductor no alcanzó a detenerse a tiempo para evitar el percance.

      Por el fuerte impacto la mujer fue arrojada por varios metros y cayó sobre el asfalto justo bajo el puente peatonal en donde quedó sin vida y cuando los socorristas llegaron a prestarle ayuda se percataron que ya nada se podía hacer.

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      Elementos de la Policía Municipal de Soledad llegaron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, en tanto que el conductor de la camioneta fue retenido en el sitio para ser presentado ante el Ministerio Público para que le sea definida su situación legal, la unidad también acabó depositada en una pensión.

      Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo de la infortunada, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales. 

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