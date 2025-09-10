logo pulso
Seguridad

Procesan a sujetos por robo y abuso sexual

Por Redacción

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
Litigadores de la Delegación Tercera de la Fiscalía General del Estado, obtuvieron el auto de vinculación a proceso en contra de José “N” y Víctor “N”, señalados por el delito de robo calificado en concurso real con abuso sexual calificado, sucedido en el municipio de Cerritos.

Los agentes Fiscales les imputaron a los señalados su probable participación en un suceso en el que la víctima, una persona menor de edad de identidad reservada, fue agraviada sexualmente y despojada de su teléfono celular, en un hecho ocurrido en julio de 2025.

Después de analizar los argumentos presentados por la Fiscalía y la defensa, el Juez de control, durante la audiencia inicial, emitió la vinculación a proceso de ambos imputados.

Además, para Víctor “N”, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa, mientras que a José “N” se le instauraron diversas medidas cautelares en favor de la víctima.

El ente procurador de justicia continuará con las indagatorias correspondientes para integrar más datos de prueba a la carpeta de investigación.

