Jovencita golpea a su madre

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En atención a un reporte ciudadano, la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvo a Lorena "N", de 18 años, por su probable participación en el delito de violencia familiar.

Luego de recibir un reporte por una presunta agresión al interior de un domicilio en Conjunto Real, los oficiales se presentaron en el lugar, donde se entrevistaron con una mujer que habría sido agredida por su hija.

A solicitud de la afectada, quien expresó su intención de continuar con su denuncia, Lorena "N" fue informada que sería trasladada a la comandancia municipal para su certificación médica y más tarde quedaría a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Ahora la joven se encuentra ante el Ministerio Público en donde enfrenta el presunto delito de violencia familiar y lo que resulte, todo en agravio de su madre.

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