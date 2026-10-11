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Lluvia ocasiona accidentes viales en la ciudad

Hubo tres percances este sábado; no se registraron lesionados

Por Redacción

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Lluvia ocasiona accidentes viales en la ciudad
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      El piso mojado por lluvia prevaleciente, fue la principal causa de tres accidentes viales registrados este sábado en la zona metropolitana, los daños que causaron son cuantiosos pero no se registraron personas lesionadas.

      Uno de los percances ocurrió cerca de las nueve de la mañana en la carretera a Rioverde y el puente de la Avenida de los Pinos, en donde chocaron por alcance dos camionetas tipo pick up, una color blanco y la otra en gris.

      Ambas unidades se desplazaban por la mencionada carretera del Periférico hacia el Distribuidor Juárez y en la parte descendente el conductor de la camioneta blanca no guardó su distancia de seguridad y así chocó contra la parte posterior de la otra unidad.

      En el otro accidente, suscitado en el Anillo Periférico Norte, una camioneta provocó colisionar contra un taxi al que no le cedió el paso cuando salía del fraccionamiento Puerta Real.

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      El reporte se dio antes de la diez de la mañana y, según los hechos, la camioneta trataba de incorporarse al Anillo Periférico procedente de Puerta Real y no cedió el paso ante vía principal, chocando de esta forma contra el taxi Nissan Versa que se desplazaba por ahí en esos momentos.

      El tercer hecho se reportó antes de las once de la mañana de este sábado y se trató de una camioneta que se impactó contra el muro de contención en el bulevar Rocha Cordero, atrás del parque Tangamanga I.

      En este caso la camioneta Nissan tipo estaquitas de color blanco, circulaba sobre el bulevar con dirección a la avenida Chapultepec y al llegar a la altura del helipuerto del parque Tangamanga l , sufrió una falla mecánica en la suspensión.

      Por tal motivo el conductor perdió el control del volante a la izquierda y así la camioneta chocó contra el muro de contención que divide ambos carriles.

      En ninguno de los accidentes se registraron personas lesionadas y elementos policiales acudieron a tomar conocimiento, en espera de que los conductores involucrados pudieran llegar a un acuerdo satisfactorio respecto a los daños materiales que sí fueron de consideración. 

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