Lluvia ocasiona volcadura

Una camioneta que circulaba a alta velocidad sobre piso mojado por la lluvia prevaleciente, sufrió aparatosa volcadura en la carretera a Rioverde y el puente Tecnológico, en donde también se impactó contra un poste de alumbrado público.

El reporte se dio a las 15:00 horas de este jueves, inicialmente una camioneta Chevrolet Silverado de color rojo, circulaba a alta velocidad por la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez, en esos momentos el piso estaba mojado por la lluvia que prevalecía.

Fue en la parte descendente del distribuidor Juárez, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y así la camioneta se impactó contra el muro de concreto que divide los carriles, luego siguió con su trayectoria errática para finalmente volcar sobre su costado izquierdo quedando atravesada sobre la superficie de rodamiento.

Al sitio arribaron los paramédicos, quienes valoraron al conductor que resultó con algunos golpes pero no ameritó ser llevado a un hospital, en tanto que peritos de Tránsito Municipal de Soledad tomaron conocimiento del hecho y la camioneta fue enviada a una pensión particular en lo que se realizan las diligencias legales como garantía del pago de los daños materiales.

