Lluvias provocan cierres viales en tres puntos de la capital
Autoridades reportan afectaciones en el desnivel de la Glorieta Real Inn, Río Santiago y bulevar Jacobo Payán
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Las lluvias registradas durante la madrugada de este martes provocaron el cierre de varias vialidades en la capital potosina, informó la autoridad municipal a través de su reporte vial de las 06:00 horas.
De acuerdo con el informe, permanecen cerrados a la circulación el desnivel de la Glorieta Real Inn, el Río Santiago en el tramo comprendido entre Sierra Leona y avenida Muñoz, en ambos sentidos, así como el bulevar Jacobo Payán, anteriormente conocido como Río Españita.
El resto de los pasos a desnivel y puentes monitoreados por las autoridades se reportan transitables, entre ellos el puente Manuel José Othón, desnivel Himalaya, puente Naranja, puente de PEMEX, desnivel Plaza San Luis, desnivel Glorieta González Bocanegra y el nuevo libramiento en la entrada a Presa San José.
Ante las condiciones climáticas y la presencia de encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, las autoridades recomendaron a los automovilistas considerar tiempos adicionales de traslado, reducir la velocidad y conducir con precaución.
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