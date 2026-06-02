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Detienen a motociclista por muerte de peatón

El siniestro tuvo lugar el domingo por la mañana sobre la carretera a Rioverde

Por Redacción

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a motociclista por muerte de peatón
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      Luego del siniestro mortal sobre la carretera a Rioverde, que le costó la vida a un adulto mayor que intentaba cruzar la rúa, la Guardia Civil de Soledad de informó que oficiales de la corporación pusieron a disposición de la autoridad competente al motociclista involucrado en estos hechos.

      Los hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo, cuando agentes municipales atendieron un reporte sobre un hecho de tránsito en el que se señalaba que varias personas se encontraban lesionadas.

      Inicialmente una motocicleta Yamaha de color amarillo, circulaba sobre carretera a Rioverde con dirección al oriente. Al llegar a la altura de la colonia Hacienda de los Morales, un hombre de aproximadamente 70 años se atravesó al paso de la motocicleta cuyo conductor no pudo evitar atropellarlo y lo proyectó sobre el asfalto causándole fuertes lesiones y una muerte casi inmediata. Por su parte, el conductor de la motocicleta y su acompañante también cayeron al piso, en donde la mujer se causó lesiones de consideración.

      Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a una mujer, un motociclista lesionado y a un hombre de 65 años de edad sin signos vitales sobre la carpeta asfáltica. Por lo cual, conforme a los protocolos de actuación como primeros respondientes, los oficiales procedieron al resguardo del área e indicios localizados, además de dar aviso a las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

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      Una vez concluidos los procedimientos administrativos, agentes municipales pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado a quien se identificó como Kalil "N", de 24 años de edad, a quien se le informó que quedaría en calidad de persona detenida por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por hecho de tránsito.

      Asimismo, quedó asegurada y puesta a disposición de la autoridad investigadora una motocicleta marca Yamaha, modelo 2015, color amarillo, como parte de las diligencias.

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