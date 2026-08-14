logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Lo aprehenden por asalto a céntrica joyería

Por Redacción

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
A
Lo aprehenden por asalto a céntrica joyería
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión por reclusión en contra de Kevin "N", por su probable participación en un robo ocurrido el 19 de enero de este año en una joyería ubicada sobre la calle Morelos, en la capital potosina.

      Según las diligencias, la víctima se encontraba en el área de mostrador del establecimiento, en compañía de una empleada, cuando ingresaron dos sujetos, mientras un tercero permanecía a bordo de una motocicleta en el exterior del negocio.

      Uno de los individuos, ahora imputado, habría amenazado a la víctima y a la empleada con un arma de fuego, mientras su acompañante sustrajo diversa mercancía que se encontraba debajo del mostrador, además de aproximadamente 60 mil pesos en efectivo de la caja y joyería con un valor estimado de un millón de pesos.

      A partir de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación realizaron diversas diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los probables responsables. Con los datos de prueba obtenidos, la FGE solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por reclusión, debido a que Kevin "N" se encontraba detenido por una causa diversa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Policía de la Capital atiende dos casos de violencia contra mujeres
      Policía de la Capital atiende dos casos de violencia contra mujeres

      Policía de la Capital atiende dos casos de violencia contra mujeres

      SLP

      Redacción

      Las agresiones fueron reportadas en la colonia Imperio Azteca y en Plaza El Dorado

      Rinden homenaje a policía de Soledad fallecido en persecución
      Rinden homenaje a policía de Soledad fallecido en persecución

      Rinden homenaje a policía de Soledad fallecido en persecución

      SLP

      Flor Martínez

      Incluyó entrega de uniforme y bandera a la familia, disparo de salvas y pase de lista en la comandancia

      Video | Choque múltiple en la 57 deja cuatro lesionados
      Video | Choque múltiple en la 57 deja cuatro lesionados

      Video | Choque múltiple en la 57 deja cuatro lesionados

      SLP

      Redacción

      Paramédicos y SSPC rescataron al conductor prensado en la camioneta

      Fotos | Rescatan a chofer prensado en choque sobre la 57
      Fotos | Rescatan a chofer prensado en choque sobre la 57

      Fotos | Rescatan a chofer prensado en choque sobre la 57

      SLP

      Redacción

      La Dirección de Protección Civil y Cruz Roja colaboraron para sacar al conductor de un camión