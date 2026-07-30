Repartidor de pan vuelve a accidentarse en la carretera Valles-Naranjo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES. Un repartidor de pan resultó lesionado la noche del miércoles, luego de caer de su motocicleta sobre la carretera estatal Valles-Naranjo, donde sufrió su segundo accidente en menos de un mes.

El percance ocurrió alrededor del kilómetro 10, a la altura del acceso al ejido El Choyoso, cuando Daniel "N" circulaba en una motocicleta Honda blanca con dirección de Ciudad Valles hacia El Naranjo.

De acuerdo con la información recabada, al transitar por el tramo Rancho Nuevo-Micos, uno de los neumáticos reventó, lo que provocó que perdiera el control del manubrio y se saliera de la carretera.

Tras la caída, el joven sufrió una lesión en el hombro derecho y tenía dificultad para mover el brazo. Vecinos del sector lo auxiliaron, resguardaron la motocicleta en un predio particular y solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y lo trasladaron a un centro médico para que recibiera atención especializada.

Cabe recordar que Daniel ya había sufrido otro accidente el pasado 7 de julio, también sobre la carretera Valles-Naranjo, en el tramo Coyoles-La Loma, donde chocó contra otro motociclista que presuntamente se atravesó a su paso. En aquella ocasión únicamente presentó lesiones menores y raspones.