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Repartidor de pan vuelve a accidentarse en la carretera Valles-Naranjo

El motociclista resultó lesionado luego de que uno de los neumáticos reventó; es su segundo percance

Por Huasteca Hoy

Julio 30, 2026 08:18 a.m.
A
Repartidor de pan vuelve a accidentarse en la carretera Valles-Naranjo
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      CIUDAD VALLES. Un repartidor de pan resultó lesionado la noche del miércoles, luego de caer de su motocicleta sobre la carretera estatal Valles-Naranjo, donde sufrió su segundo accidente en menos de un mes.

      El percance ocurrió alrededor del kilómetro 10, a la altura del acceso al ejido El Choyoso, cuando Daniel "N" circulaba en una motocicleta Honda blanca con dirección de Ciudad Valles hacia El Naranjo.

      De acuerdo con la información recabada, al transitar por el tramo Rancho Nuevo-Micos, uno de los neumáticos reventó, lo que provocó que perdiera el control del manubrio y se saliera de la carretera.

      Tras la caída, el joven sufrió una lesión en el hombro derecho y tenía dificultad para mover el brazo. Vecinos del sector lo auxiliaron, resguardaron la motocicleta en un predio particular y solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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      Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y lo trasladaron a un centro médico para que recibiera atención especializada.

      Cabe recordar que Daniel ya había sufrido otro accidente el pasado 7 de julio, también sobre la carretera Valles-Naranjo, en el tramo Coyoles-La Loma, donde chocó contra otro motociclista que presuntamente se atravesó a su paso. En aquella ocasión únicamente presentó lesiones menores y raspones.

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