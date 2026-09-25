Lo quiso asesinar a machetazos
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La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Ausencio "N", por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos ocurridos en el municipio de Tamasopo.
Durante la audiencia correspondiente, agentes fiscales de la Delegación Tercera presentaron ante la autoridad judicial los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, relacionados con hechos registrados en marzo de 2026, en la localidad de San Miguel, donde el imputado presuntamente intentó privar de la vida a una persona, ocasionándole diversas lesiones con un machete.
Tras analizar los argumentos expuestos por la representación social, la Jueza de Control, determinó vincular a proceso al señalado por el ilícito referido
Asimismo, la autoridad judicial resolvió que prevalezca la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
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