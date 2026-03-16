Localizan a mujer sin vida en el jardín de San Sebastián

Una mujer fue localizada sin vida la tarde de este lunes en el jardín de San Sebastián, en la capital potosina, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

De acuerdo con la corporación municipal, el hallazgo ocurrió luego de que se recibiera un reporte ciudadano, por lo que oficiales acudieron al lugar y encontraron a la mujer sin signos vitales, suspendida de un árbol.

Los agentes municipales actuaron como primeros respondientes, procediendo al resguardo del área para preservar la escena.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado, por lo que se espera el arribo de personal de Servicios Periciales, quienes realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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