Localizan dos vehículos robados; sujeto tripulaba uno

Policías de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez localizaron un vehículo con reporte de robo, mientras que oficiales de Fuerzas Municipales detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta también con reporte de robo. Las acciones se llevaron a cabo en las colonias Arroyo de las Capillas y Fracción Rivera, como parte de labores preventivas destinadas a inhibir la comisión de ilícitos.

En la calle Juan Bustamante, en la colonia Arroyo de las Capillas, agentes de Seguridad Vial ubicaron un automóvil en aparente estado de abandono, con el cofre y las puertas abiertas, por lo que se acercaron a inspeccionarlo. Tras aplicar el debido protocolo de actuación consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado arrojó que el coche marca Nissan Tsuru de color gris contaba con reporte de robo vigente del 22 de septiembre de 2025.

Por otra parte, Luis “N”, de 18 años fue detectado por policías soledenses cuando cometía infracciones al Reglamento de Seguridad Vial. Al ser interceptado para señalarle la sanción correspondiente, se consultó la situación legal de la motocicleta que tripulaba, marca Bajaj modelo 2013 en color rojo, la cual arrojó reporte de robo del 22 de julio de 2025.

De inmediato se le hizo saber que sería detenido por tripular una motocicleta con reporte de robo, además de informarle los derechos que la ley le concede. El infractor fue trasladado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, para posteriormente ponerlo junto con los objetos constitutivos de delito a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

